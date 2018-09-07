Vladimir Putin, Hamaney ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.07 Eylül 2018 Cuma 22:21
Putin, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Hamaney ile bir araya geldi.
Hamaney'in ikametgahındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte Tahran'da bugün gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü zirveye katılmıştı.
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