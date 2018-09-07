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Vladimir Putin, Hamaney ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

07 Eylül 2018 Cuma 22:21
Vladimir Putin, Hamaney ile görüştü

Putin, "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Hamaney ile bir araya geldi.

Hamaney'in ikametgahındaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile birlikte Tahran'da bugün gerçekleştirilen Suriye konulu üçlü zirveye katılmıştı.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 22:21
  1. Hamaney
  2. Putin

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