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Vladimir Putin Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Ermenistan'da yaşanan olaylarla ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:33
Vladimir Putin Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kremlin'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan iç krizi mümkün olan en kısa zamanda ortadan kaldırmak için, bu ülkedeki tüm siyasi güçlerin anayasa çerçevesi içinde sıkı bir şekilde yapıcı diyalog yoluyla mevcut sorunları çözme kararlılığını ve sorumluluğunu göstermelerinin önemli olduğunu vurguladı" denildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın basın sekreteri Dmitriy Peskov, Kremlin'in Ermenistan ve Ukrayna'da olan gelişmeleri kıyaslamadığını da belirtti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 19:33
  1. Rusya Devlet Başkanı Putin

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