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Vladimir Putin- Donald Trump zirvesi sona erdi: İyi bir başlangıçtı

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Helsinki'de bir araya geldiği zirve sona erdi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:12
Vladimir Putin- Donald Trump zirvesi sona erdi: İyi bir başlangıçtı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD-AB ilişkilerinin zayıfladığı ve Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın yoğunlaştığı bir dönemde özel bir zirvede Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan zirve, daha önce planlandığı 13.00 yerine Putin'in geç gelmesi nedeniyle saat 14.00'te başladı.

Putin'den yaklaşık 25 dakika sonra da Trump, zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. 

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2 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Rossiya 24 televizyonuna göre, Putin ile Trump'ın bire bir görüşmesi TSİ 16.20'de sona erdi. Liderlerin bire bir görüşmesi beklenenden uzun sürdü. 

'İYİ BİR BAŞLANGIÇTI'

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşme sırasında salonda Putin ve Trump dışında sadece çevirmenlerinin bulunduğu belirtiliyor.

Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump, heyetlerin de katılımıyla gerçekleştirilecek 'çalışma yemeğine' geçmeden önce Putin'le bire bir görüşmesine ilişkin olarak, "İyi bir başlangıçtı" dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İki lider, baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeğine katılacak, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

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Trump, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "ABD'nin yıllardır süren ahmaklığı ve akılsızlığı, şimdi de cadı avı nedeniyle Rusya ile ilişkiler hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştı." ifadelerini kullanmıştı.  

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın mesajına yanıt olarak sosyal medyadaki resmi hesabından "Katılıyoruz" ifadesini paylaşmıştı. 

"Cadı avı" ifadesiyle Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale etmesini kasteden Trump'ın zirveden beklentisinin düşük olduğu ifade ediliyor. 

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Zirve, hem Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin soruşturmanın 12 Rus istihbarat görevlisi hakkında iddianame hazırlanması sonucu  yoğunlaşması hem de ABD ile geleneksel müttefiki Avrupa ilişkilerinin kötüleştiği bir döneme denk geldi. 

Dün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ni (AB) "düşman" olarak niteleyen Trump'ın Rusya için de daha önce "Düşmanımız değil, rakibimiz" dediği biliniyor. Daha önce Putin'e hayranlığını dile getiren Trump'ın Moskova yönetimi ile yakınlaşması Avrupa'da eleştiriliyor. 

Bu arada Putin, havaalanından zirvenin yapıldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayına, tanıtımı mayıs ayında yapılan zırhlı limuzini Kortezh ile geldi. Putin'in, Kortezh ile ABD Başkanı Trump'ın kullandığı The Beast (Canavar) adlı limuzine karşılık verdiği ileri sürüldü. 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:12
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