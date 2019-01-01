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Rusya Devlet Başkanı Putin: Birlikte çalışabilirsek başarabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Putin, paylaştığı yılbaşı mesajında halkına önemli mesajlar verdi.

01 Ocak 2019 Salı 18:17
Rusya Devlet Başkanı Putin: Birlikte çalışabilirsek başarabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl mesajında, cömertliğin ve birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

Putin, yeni yıl öncesi yayınlanan yeni yıl mesajında şöyle konuştu:

Heyecan ve umutla yeni yılın gelmesini bekliyoruz. Yalnızca kutlama yaparken değil; günlük yaşamımızda yardıma ihtiyacı olanlara destek olurken de cömert olmalıyız. Şu anki beklentilerimiz farklılık gösterebilir fakat hepimizin ortak dileği sevdiklerimizin sağlıklı olması, evimizin huzur içinde olması, çocuklarımızın bizlere mutluluk getirmesini, yaşamlarımızın barışla dolu olmasını ve rüyalarımızın gerçeğe dönüşmesidir. Ekonomi, araştırma, teknoloji, sağlık hizmeti, kültür ve eğitim alanlarında önümüzde zorlu mücadeleler var. Bu noktada önemli olan Rusyadaki yaşam kalitesini ve refahını arttırma amacıyla dengeli bir ilerleme sağlamak ve böylece, Rus halkının her geçen yılda farkı hissetmesini sağlamaktır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:17
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin
  3. yeni yıl mesajı

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