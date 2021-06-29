Vladimir Petkovic kimdir? Vladimir Petkovic aslen nerelidir? Vladimir Petkovic hangi takımları çalıştırdı?

Vladimir Petkovic kimdir araştırılan isimler arasında yer alıyor. Rakibimiz İsviçre'nin teknik direktörü olan Vladimir Petkovic kimdir, hangi takımları çalıştırmıştır? Vladimir Petkovic'in aldığı kupa sayısı kaç? Vladimir Petkovic'in başarıları nelerdir?

Vladimir Petkovic 16 Ağustos 1963 tarihinde Saraybosna’da doğdu. Boşnak asıllı Hırvatistan ve İsviçre vatandaşı teknik direktör ve eski futbolcu olan Vladimir Petkovic, Lakabı Vlade'dir.

Petkovic, kariyerine 1980'li yılların başında doğduğu ve büyüdüğü şehrin en büyük kulübü FK Sarajevo'da başlamıştır. Orta saha olarak görev yapan futbolcu altı sene ülkesinin takımlarında forma giymiş, kariyerinin son dönemlerini ise İsviçre kulüpleri olan FC Sion, AC Bellinzona ve FC Locarno'da geçirmiştir.

Vladimir Petkovic teknik direktörü kariyeri

Saha kenarındaki kariyerine 1997 yılında eski kulübü AC Bellinzona'da futbolcu-antrenör olarak başlayan Petkovic, 2004 yılında Lugano'nun başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşama fırsatı bulmuştur. Bir sezon burada kaldıktan sonra 2006'da Bellinzonaya teknik direktör olarak dönen Boşnak antrenör, takımını 2008 Schweizer Cup'ta finale taşıyarak UEFA Kupası'na göndermiş ve alt kümeden Super League'e yükselmesini sağlamıştır. Bu kulüpte gösterdiği başarılı performans sonrası 2008-09 sezonu başında Young Boys'un başına getirilmiştir.

Kulüpteki ilk sezonundan itibaren takımı 3-4-3 taktiğiyle oynatmaya başlamış ve hücum futbolunu benimsemesini sağlamıştır. O sezon ligi ikinci sırada bitiren Young Boys'dan iki sezon sonra 7 Mayıs 2011 tarihinde 1-1 sonlanan Luzern maçı sonrasında kovulmuştur.

Petkovic'in takımı o, kulüpten kovulduğu sezon Zürich ve Basel'in ardından ligi üçüncü sırada bitirmiştir.2011-12 sezonu başında ise Samsunspor ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan teknik adam böylece ilk kez İsviçre dışında bir kulübün teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

Samsunspor kariyeri ise henüz sezon tamamlanmadan 23 Ocak 2012 günü karşılık fesh sonucu sonlanmıştır. Kovulduktan sonra yeni sezon için Sion ile anlaşan teknik adam bu takımın başında hiçbir maça çıkmadan Lazio'nun başına geçmiştir. 2014 yılında bu takımdan ayrılan Vladimir, Hittzfeld ile yolları ayıran İsviçre'nin başına getirildi.

Bosnalı bir Hırvat olan Petkovic İsviçre, Hırvatistan ve Bosna-Hersek vatandaşıdır. Ebeveynlerinin ikisinin de eğitim çalışanları olması dolayısıyla sık sık şehir ve okul değiştirmiştir.

Vrelo Bosne kentinde doğan Petkovic beş yaşındayken ailesi Hadzici kentine taşınmıştır. Petkovic, yaşamını İsviçre'de sürdürürken bir katolik yardımlaşma kuruluşu olan Caritas isimli örgütte beş yıl görev yapmıştır. Petkovic ana dili olan Hırvatça ile birlikte İtalyanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Rusça bilmektedir.