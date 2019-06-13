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Vizyon Park’ta korkutan yangın

Yenibosna’da bulunan İstanbul Vizyon Park iş merkezinin dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:00
Vizyon Park’ta korkutan yangın

Yenibosna’da bulunan İstanbul Vizyon Park iş merkezinin dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.


Olay, Bahçelievler Yenibosna’da bulunan İstanbul Vizyon Park Atölyeler bloğunda meydana geldi. İddiaya göre, binanın 8. katının dış cephesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede üst katlarından dış cephesine sirayet etti. Yangını gören görevliler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken binada bulunan çalışanlar da hemen tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.


Yangın sırasında dış cephede bulunan parçaların alevli bir şekilde yere düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:00
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