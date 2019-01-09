Vizesiz Uzak Doğu turları 2019'un gözde destinasyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmaları neticesinde Uzak Doğu ülkelerinden Türkiye'ye gelişlerin arttığını belirterek, "Hem vizesiz olması hem de THY'nin ve alternatif hava yolu şirketlerinin yaptığı kampanyalarla uçak bilet fiyatlarının daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi Uzak Doğu'yu 2019'un gözde destinasyonu haline getirdi." ifadesini kullandı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, hem vize prosedürleri sebebiyle vatandaşların sıkıntı yaşaması hem de avro/dolar kurundaki artışlar nedeniyle Avrupa seyahatlerinin keyifsiz hale geldiğini bildirdi.

Seyahatlerde artık öncelikli tercihin Avrupa olmayabildiğini aktaran Kurt, vatandaşların alternatif rotalara yönelebildiğini aktardı.

Kurt, Kültür ve Turizm Bakanlığının Uzak Doğu pazarının Türkiye'ye yönelmesi için bir süredir yürüttüğü çalışmaların netice verdiğini ve Türkiye'ye gelişlerin arttığını belirterek, "Hem vizesiz olması hem de THY'nin ve alternatif hava yolu şirketlerinin yaptığı kampanyalarla uçak bilet fiyatlarının daha kolay ulaşılabilir hale gelmesi Uzak Doğu'yu 2019'un gözde destinasyonu haline getirdi. Bunu fırsat bilerek biz de Türk gezginlerinin yüzünü güldürecek daha ekonomik Uzak Doğu paketleri hazırladık ve paket tur sayısını artırdık." değerlendirmelerinde bulundu.

Kendi tarzlarını koruyarak yeni tur paketleri ortaya koyduklarını aktaran Kurt, Büyük Endonezya, Vietnam-Kamboçya, Japonya-Güney Kore ve Filipinler'e tur düzenlediklerini bildirdi.





- Ejder Turizmin Uzak Doğu turları





Kurt'un açıklamasında yer alan ve Ejder Turizm tarafından düzenlenen paket turlar şu şekilde:

"Türkiye'den bu kadar ayrıntılı tek program olan Büyük Endonezya turunda, Java halkının yerel yaşamına tanıklık edilebilecek, Perahu Volkanı, Bromo Dağı, en büyük Hindu Tapınağı Prambanan ve dünyanın en büyük tek parça Budist Tapınağı olan Borobudur ziyaret edilebilecek. Tur kapsamında Bali'de de soluklanabilecek.

Vietnam-Kamboçya turunda Hanoi'den dünyanın 7 doğal harikasından biri kabul edilen Halong Körfezi'ne, oradan Vietnam Savaşı'nın efsanevi Chu Chi tünellerine ev sahipliği yapan Ho Chi Minh yani Saigon'a uzanan Mekong Deltası'ndaki yerel halkın yaşamına da tanıklık edilebilecek detaylı bir Vietnam gezisi sunuluyor. Vietnam gezisinin ardından Kamboçya'nın başkenti, Kızıl Kymer'lerin karargahı Phnom Penh ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan AngkorThom ve dünyanın en büyük tapınak kompleksi Angkor Wat gezisi ile taçlanacak.

Japonya-Güney Kore turunda Uzak Doğu'nun incisi dinamik şehir Tokyo, Japonlar tarafından sonsuzluk dağı olarak adlandırılan Fuji Dağı, Japonya'nın dünyaca ünlü hızlı trenleri yerel ismi ile Shinkansen ile Osaka, Japon İmparatorluğu'nun izinin sürüleceği tapınak şehri Kyoto gezileri Japonya'yı baştan başa tanımaya vesile olacak. Güney Kore'nin başkenti Seul de eklenerek iki efsane Uzak Doğu ülkesi bu paket sayesinde aynı seyahatte tanınabilecek.

Filipinler paketinde, doğal cennet olarak adlandırılan Filipinler'de renkli ve oldukça zengin su altı hayatıyla ünlü Boracay, çikolata tepeleri ile Bohol, başkent Manila, en büyük şehir Cebu, ulaşımı zor olduğu için bugün halen doğallığını koruyan Palawan Adası seyahat durakları arasında yer alıyor. Kadife yumuşaklığındaki beyaz kumlar, deniz ürünleri, tropik meyveler bu doğal cenneti kişilere bir kez de olsa görmek için yeterli neden sunuyor."

