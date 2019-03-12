0553 313 94 23

Vize Devlet Hastanesinde tuzun zararları anlatıldı

Kırklareli Vize Devlet Hastanesinde Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinlikleri kapsamında “Tuzu fazla kaçırmayın, hayatınızın tadı kaçmasın” sloganıyla çalışma gerçekleştirildi.

12 Mart 2019 Salı 15:49
Vize Devlet Hastanesinde tuzun zararları anlatıldı

Kırklareli Vize Devlet Hastanesinde Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinlikleri kapsamında “Tuzu fazla kaçırmayın, hayatınızın tadı kaçmasın” sloganıyla çalışma gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında hastane hemşiresi Hayrussa Ersoy fazla tuz tüketiminin insan sağlığına zararlarını hastaneye gelen hastalara anlattı.

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün ilan ettiği Tuza Dikkat Haftası kapsamında Vize Devlet Hastanesinde tuzun zararlarına yönelik çalışma yapıldı. Bu doğrultuda Vize Devlet Hastanesi hemşiresi Hayrussa Ersoy vatandaşlara fazla tuz tüketiminin insan sağlığına olan zararları hakkında bilgilendirme faaliyetleri yaptı. Hastaneye başvuran hastalara broşür dağıtılıp konunun önemini anlatarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

 

Öte yandan Sağlık Bakanlığı 2011 yılından beri Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılma Programı’nı yürütüyor. Söz konusu program kapsamında fazla tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:49
  1. Kırklareli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş Kastamonu’da
    1. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş..
    2. Kozluk’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve..
    3. Polis, intihar etmek için nehre..
    4. Kızılordu Korosu 20 bin İstanbulluyla..
    5. Suruçlu gençler Türkiye şampiyonu oldu
    6. Sivasspor'da Fenerbahçe maçı..
    7. Bakan Yardımcısı Ersoy Siirt’te
    8. MÜSİAD’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
    9. Türkiye’de kültür ekonomisinin..
    10. İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet..
    11. Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek
    12. Müşterek devriye faaliyeti için Rusya..
    13. Ç.Rizespor ve Kayerispor PFDK’da
    14. Cehaletin bu kadarı! İstanbul Boğazı..
    15. Van Büyükşehir Belediye Meclisi..
    16. TOKİ İncirliova için düğmeye bastı
    17. Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması |..
    18. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    19. Adana Demirspor, Elazığspor..
    20. İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen..
    21. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    22. Cezayir'de Buteflika'nın kararlarının..
    23. Çaykur Rizespor ve Kayserispor PFDK'ye..
    24. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    25. İstanbul'da şemsiye satıcılarının yüzü..
    26. Uyum Buluşmalarının 12.’si Konya’da..
    27. Okullararası İşitme Engelliler..
    28. Resmen doğrulandı! İki dev banka..
    29. AK Parti’li Polat: 800 istifa iddiası..
    30. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü