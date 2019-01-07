Viyolonsel sanatçısı Hyunah Park, İDSO ile konser verecek

Viyolonsel sanatçısı Hyunah Park, İDSO ile konser verecek07 Ocak 2019 Pazartesi 18:59
İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Güney Koreli viyolonsel sanatçısı Hyunah Park ile aynı sahneyi paylaşacak.
İDSO DenizBank Konserleri kapsamında 11 Ocak'ta gerçekleşecek konser, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
İtalyan şef Jacopo Sipari'nin yöneteceği orkestra, Antonin Dvorak'ın "Çello Konçertosu Si Bemol Minör, Op.104" ile "New World Senfoni No.9" eserlerini yorumlayacak.
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