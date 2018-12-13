Viyana’da Türk Filmleri Haftası başladı

Viyana’da Türk Filmleri Haftası başladı13 Aralık 2018 Perşembe 03:32
VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" kapsamında Türk sinemasının ödüllü filmleri görücüye çıkıyor.
Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında uluslararası yarışmalardan prestijli ödüller kazanmış filmlerin gösterileceğini söyledi.
Yorulmaz, ülkede ilk defa düzenlenen etkinliğin Türk sinemasını yakından tanımak isteyen Avusturyalılara bulunmaz bir fırsat sunduğuna dikkati çekti.
Viyana’nın tarihi sinema salonlarından Artis International’da Ümit Köreken’in “Mavi Bisiklet” adlı eseriyle başlayan film haftası 15 Aralık'a kadar devam edecek.
Etkinlikte ünlü yönetmen Derviş Zaim’in “Rüya”, Mustafa Kara’nın “Kalandar Soğuğu” ve Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday” filmleri Viyanalı sinemaseverlerin ilgisine sunulacak.
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