Viyana'da insanlık dışı uygulama: Lösemi hastasına müdahale!

Vice News Austria'ya konuşan ve haberde adı sadece 'Valentin' olarak anılan lösemi hastası 26 yaşındaki Viyanalı bir erkek geçen salı günü polis tarafından sokakta maske taktığı için durdurulduğunu söyledi.

Doktorların kendisine bağışıklık sistemini koruması gerekçesiyle maske takmasını söylediğini aktaran Valentin "(Polislerin) bana ilk sordukları Almanca bilip bilmediğim ve yabancı olup olmadığımdı. Onlara Viyanalı olduğumu söylediğimde işler biraz sakinleşti. Ancak ardından yüzümdeki maskenin peşine düştüler" dedi.

'YAŞADIĞIM EPEYCE STRESLİ BİR DENEYİMDİ'

Polisin kendisine 80 euroluk cezası olan kanunu ihlal ettiğini söylediğini belirten Valentin "Doktoruma bunu özellikle sormuştum. Ancak o zaman gülerek bana bunu neden taktığımın herkes tarafından anlaşılacağını söylemişti" ifadelerini kullandı.

Polise ilaçlarını ve telefonundaki kan testi sonuçlarını gösterdiğimi söyleyen Valentin "Yaşadığım epeyce stresli bir deneyimdi ancak sonunda bana inandılar" dedi. Genç adam polisin kendisine bir dahalki sefere bir doktor raporuna ihtiyacı olduğunu aksi takdirde ceza alacağını söylediklerini de belirtti.

'POLİSE BUNUN TIBBİ GEREKÇEYLE GİYİLDİĞİ KONUSUNDA GÜVENİLİR KANIT SUNULMALI'

Polis sözcüsü Patrick Maierhofer yaşanan olayı doğruladı. Ancak sözcü "Konu kısa bir diyaloğun ardından çözümlendi. Yüzünüzü tıbbi gerekçelerle örtmek istisna. Bu durumlarda polise bunun tıbbi gerekçeyle giyildiği konusunda güvenilir kanıt sunulmalı" diye konuştu.

Kamusal alanda burka veya nikab gibi İslami giysilerin giyilmesini yasaklayan kanun ülkede 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Hükümet ayrımcılık yapıldığı iddialarını engellemek için yasak kapsamına yüzü kapatan diğer giysileri de dahil etmişti.

Hükümetteki merkez sol eğilimli Sosyal Dempokratlar (SPOe) ile merkez sağ eğilimli Halk Partisi (OeVP), göçmen karşıtı Özgürlük Partisi'nin (FPOe) yükselişini önleme amacıyla yasayı geçirmişti. Ancak buna rağmen FPOe Ekim'deki seçimlerde parlamentoda koltuk kazanmış ve Sosyal Demokratlar'ı muhalefete iterek iktidardaki Halk Partisi'nin koalisyondaki küçük ortağı olmuştu.

AVUSTIURYA PARLAMENTOSUNUN MASKOTUNA DA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Viyana'da daha önce de bir elektronik ürün dükkanının tanıtımı için köpekbalığı kıyafeti giyen bir kişi polisin müdahalesi ile karşılaşmış, polisin kıyafetin başlığını çıkarması yönündeki uyarısına uymayınca kendisine ceza kesilmişti.

Birkaç gün sonra Avusturya parlamentosunun 'Lesko' adlı dev mavi tavşan şeklindelk maskotu da polisin müdahalesi ile karşılaşmış, polis tanıtım filmini yarıda keserek maskot kıyafetinin içindeki kişinin kimliğini kontrol etmişti.