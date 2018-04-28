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Viyana Belediye Başkanı Haupl: Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik

Viyana Belediye Başkanı Michael Haupl, ülkede ilk ve ana okullarına yönelik başörtü yasağına ilişkin, "Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:50
Viyana Belediye Başkanı Haupl: Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik

Der Standard gazetesine konuşan Viyana Belediye Başkanı Michael Haupl, yaklaşık 25 yıldır yürüttüğü belediye başkanlığı ve güncel konular üzerine açıklamalarda bulundu.

Bu ayın sonu itibarıyla görevini halefi Michael Ludwig'e bırakacak olan Haupl, ülkede son günlerde tartışmalara neden olan ilk ve ana okullarına yönelik getirilmek istenen başörtüsü yasağına değindi.

Haupl, kızların başörtüsü örtüp örtmeyeceklerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Kızlar başörtüsü takıp takmamaya kendileri karar vermelidir. Başörtülü Müslüman kızlar şehrin görünümü adına bir zenginlik. Her ne kadar kimi insanlar bunun tersini iddia etse de benim büyüdüğüm ülkede, annem alışverişe giderken başörtüsü takardı." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin, sığınmacılara yardımlarda kısıtlamaya gideceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Haupl, en düşük seviyedeki sosyal yardımların ülkedeki bütün insanları kapsadığına, Avusturyalı ve sığınmacı ayrımı yapılmasının yanlış olduğuna işaret ederek, düzenli geliri olmayan insanlara yardım yapılmadığı takdirde insanların farklı arayışlara gideceğini kaydetti.

Haupl, geçen aylarda yaptığı açıklamada, 2020'de yapılacak yerel seçimlere katılmayacağını açıklamış, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) içinde yapılan oylama sonucu Michael Ludwig’in yeni belediye başkanı olması kararlaştırılmıştı. Haupl, görevini 24 Mayıs'ta Ludwig'e bırakacak.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:50
  1. Avusturya
  2. Viyana

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