Viyana 2019 Uluslararası Turizm Fuarı

VİYANA (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılan "2019 Uluslararası Turizm Fuarı"nda Türkiye standı büyük ilgi gördü.



Messe Fuar Alanı'nda 80 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği yaklaşık 150 metrekarelik bölümde stant açtı.



Fuarda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları başta olmak üzere oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer alıyor.

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'nın açılışına katıldığı fuarda, Türk standını ziyaret eden misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Başkonsolos Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viyana Turizm Fuarı’nın dünyada önemli fuarlardan biri olduğunu belirterek, fuara 500 bine yakın ziyaretçinin katıldığını söyledi.



Avusturya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli ayaklarından birinin turizm olduğunu ifade eden Kaya, "Avusturya’dan ülkemize geçen yıl 300 bine yakın Avusturyalı turist ziyaret gerçekleştirdi. Aslında bu rakam 2015’de 500 bine yakındı ancak siyasi sorunlar nedeniyle bir düşüş yaşanmıştı. Geçen yıl yüzde 23 civarında bir artış yaşandı. İnşallah bu yıl bu artış daha da yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Avusturya’da yaşayan Türk toplumunun fuara katılarak Türkiye standını ziyaret etmeleri çağrısında bulunan Kaya, bu yılki fuarın çok canlı başladığını, geçen yıla oranla çok daha fazla katılım olacağı yönünde izlenim edindiğini dile getirdi.



Kaya, ilk gün olmasına rağmen Avusturyalıların Türkiye standına yoğun ilgi gösterdiğini, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyileşmesinin burada etkili olabileceğinin altını çizdi.



Fuar, 4 gün sürecek.

