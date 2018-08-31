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'Viyan' kod adlı PKK'lı kadın terörist teslim oldu!

Şırnak'ta terör örgütü YPG/PKK üyesi bir kadın teröristin ikna çalışmaları sonunda teslim olması sağlandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:50
'Viyan' kod adlı PKK'lı kadın terörist teslim oldu!

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucunda, kadın terörist, Silopi Habur Sınır Kapısı karakoluna teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG adına faaliyet gösteren kadın teröristin, "Viyan" kod adlı B.O. olduğu ve örgüte 2011 yılında katıldığı öğrenildi.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:50
  1. pkk
  2. Silopi
  3. ypg
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