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Viyadükten düşerek yanan tırın sürücüsü öldü

Osmaniye'de yoldan çıkarak 10 metrelik viyadükten düşen tırın sürücüsü hayatını kaybetti- Aynı bölgede öğleden sonra meydana gelen kazada bir tırın sürücü kabini viyadükte asılı kalmış, sürücü kurtarılmıştı

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:03
Viyadükten düşerek yanan tırın sürücüsü öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de öğleden önce yoldan çıkarak çekici ve kabin kısmı viyadükte asılı kalan ve sürücüsü güçlükle kurtarılan tırın kaza yaptığı bölgede bir kaza daha meydana geldi. Kazada, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen iplik yüklü tır, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Şekerdere Viyadüğü'nden uçuruma devrildi.

Düştüğü yerde alev alan tır tamamen yandı, kimliği belirlenemeyen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürülen tırın, Gaziantep'ten yola çıktığı öğrenildi.

Aynı bölgede öğleden sonra meydana gelen kazada Ünal Karaca idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, viyadüğün ortasında bulunan boşlukta asılı kalmış, viyadükten sarkan bölümde mahsur kalan sürücü kurtarılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:03
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