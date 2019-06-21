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Viyadükten dereye atlayan şahıs yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 15 metrelik viyadükten dereye atlayan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 19:14
Viyadükten dereye atlayan şahıs yaralandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 15 metrelik viyadükten dereye atlayan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Atatürk Viyadüğü’nden Tepe mevkiine çıkış yolundaki köprüde meydana gelen olayda Turgut K. isimli şahıs henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten intihara kalkıştı. Köprünün korkuluklarına tırmanan Turgut K. yaklaşık 15 metre yükseklikten kendini aşağıya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin de yardımıyla dereye düşen Turgut K. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turgut K.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:14
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