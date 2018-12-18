Viyadüğün ayağına çarpan TIR'ın sürücüsü feci şekilde can verdi
Artvin'de yapımı süren viyadüğün ayağına çarparak yanan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.18 Aralık 2018 Salı 00:21
Alınan bilgiye göre, Ahmet Taş idaresindeki tomruk yüklü 27 ARR 34 plakalı tır, Artvin-Hopa kara yolu Cankurtaran tüneli çıkışında yapımı devam eden viyadüğün ayağına çarptı.
Kazanın ardından alev alarak yanmaya başlayan tıra, olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Söndürülen yangın sonrası araç sürücüsü Taş'ın öldüğü belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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