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Vitrin yenileniyor, turizmde reyting yükseliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın vitrininin yenilenip vizyonunun gelişmesiyle turizmde de reytinginin yükseleceğini söyledi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:09
Vitrin yenileniyor, turizmde reyting yükseliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın vitrininin yenilenip vizyonunun gelişmesiyle turizmde de reytinginin yükseleceğini söyledi.


Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından düzenlenen istişare toplantısına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm odaların genel sekreterlerinin de hazır bulunduğu toplantıda esnafın sorunlarını dinledi.


Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen ve Ahmet Kılıç’ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan BESOB Başkanı Arif Tak, kira stopajlarının kaldırılması, basit usulle çalışan esnaftan vergi alınmaması, Bağ-Kur primlerinin indirilmesi, esnaf odalarına fuar açma yetkisi verilmesi, perakende yasasının yeniden düzenlenmesi gibi konularda merkezi hükümetten beklentilerini sıraladı.


Tak, gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse de merkezi hükümetten bugüne kadar hep destek gördüklerini hatırlatarak, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toplantıda tek tek söz alan oda başkan ve genel sekreterleri de Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerini anlattı.


Bursa’nın gelecek hedefi


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iş yaşamına henüz ortaokul yıllarında yaz tatillerinde çalışarak başladığını ve halen ticaretle uğraştığını hatırlatarak, esnafın sorunlarının minimize edilmesi noktasında ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Özellikle seyyar satıcılarla mücadelede kararlı bir duruş sergilediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Siz esnafsınız, bu çalışmanın önemini en iyi siz bilirsiniz. Şimdi ağırlıklı olarak aynı uygulamayı sahillerimizde yapıyoruz. “Bu şehir daha nasıl güzelleşir”, ona kafa yoruyoruz. Bursa’nın geleceği için 4 ana konu belirledik. Birincisi şehrin vitrini, kaçak yapılaşma kesinlikle engellenecek, mevcut binalar da daha sağlıklı bir görünüme kazandırılacak. İkincisi, Bursa yeniden yeşille bezenecek. Diğeri ulaşım ki bu konuda adımlarımızı atıyoruz. Dördüncüsü de turizm” dedi.


Turizm değeri


Yapılacak bu çalışmaların şehrin reytingini yükselteceğini, böylelikle turizm pastasından alınan payın da artacağını hatırlatan Başkan Aktaş, bunun da doğrudan kent ekonomisine yansıyacağını kaydetti. Bugüne kadar 11 uluslararası fuara katıldıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “1,5 milyon nüfuslu Kyoto’ya 20 milyon turist gidiyor. Biz 3 milyonluk bir şehiriz, 1,5 milyon turist ancak geliyor. Çok ciddi turizm değerlerimiz var, güçlü esnafımız ve sanayicimiz var. Bu güçlü yapımızı mutlaka turizme açmamız gerek. Biz uluslararası fuarlara katılarak tohumları ekiyoruz. Yakın zamanda meyvelerini toplayacağımıza inanıyorum. Bizim komşularımız kişi başı 40-50 bin Dolar Gayri Safi Milli Hasılası olan Hollanda, Almanya, İsviçre değil. Bursa ölçeğinde ele aldığımızda da Türkiye’nin en aktif şehrindeyiz. Her yıl nüfusu ortalama 50-55 bin artan bir şehirdeyiz. Elbette ki sorunların tamamını çözmek mümkün olmayabilir. Ama minimize etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Bursa’yı çok seviyor. Bakanlık yapmış iki büyüğümüz, milletvekillerimiz, esnafımız ve sanayicimizle birlikte sorunları tamamen bertaraf etme noktasında heyecanlıyız” diye konuştu. Esnafların ilettiği sorunları tek tek not alan Başkan Aktaş, tüm konuların titizlikle takip edileceğinin de sözünü verdi.


Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da esnafın toplumun damarları olduğunu hatırlatarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasını bile beklemeden Ankara’ya döner dönmez Bursa milletvekilleriyle ilgili bakanlıklarla görüşüp, sorunlara çözüm arayacaklarını vurguladı.


Kendisinin de esnaf teşkilatından geldiğini hatırlatan Bursa Milletvekili Refik Özen ise Bursa’da esnaf teşkilatı, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında bir uyum olduğunu belirterek, var olan sorunların en kısa zamanda çözüme kavuşacağına inandığını belirtti. Toplantının sonunda Başkan Aktaş ve milletvekillerine günün anısına Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu tarafından plaket verildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:09
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