0553 313 94 23

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Bursa’da alışveriş yaptıktan sonra otomobile binen yaşlı kadın vitesi karıştırınca, marketin camından içeri girdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:40
Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Bursa’da alışveriş yaptıktan sonra otomobile binen yaşlı kadın vitesi karıştırınca, marketin camından içeri girdi. Otomobil, alışveriş yapan iki kadına çarptıktan sonra durdu.


Kaza, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadın, aldığı malzemeleri otomobile yükledikten sonra direksiyona geçti. Geri vites yerine ileri vitese takan kadın, gaza basmasıyla birlikte marketin camından içeri daldı.


Büyük bir gürültüyle markete giren otomobil, alışveriş yapan iki kadına çarptıktan sonra durdu. Bir kadının ayağı kırılırken, diğerinin ise tuzla buz olan cam parçaları sebebiyle vücudunda kesikler oluştu.


Yaralı kadınlar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Deniz kan bağışının önemine dikkat çekti
    1. Vali Deniz kan bağışının önemine..
    2. AK Partili Mahir Ünal'dan "ortak..
    3. Kaza yapan araçlar yayalara çarptı: 2..
    4. Başı korkuluklara sıkışan çocuğu..
    5. Avrupalı siyasi parti lideri Müslüman..
    6. İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma..
    7. Telefon kapkaççısı tutuklandı
    8. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş..
    9. Ekrem İmamoğlu’ndan CHP Genel..
    10. Kılıçdaroğlu, Barzani’yi kutladı
    11. Dört gündür kayıp gencin babasının acı..
    12. NASA fiyatları açıkladı
    13. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet,..
    14. Traktörün karıştığı kazada 1 kişi..
    15. 'Karne notu anne babanın da notudur'
    16. Türk Kızılayı Akseki’de kan..
    17. TFMD’den İHA’ya 3 ödül
    18. 125 bin euroluk dev yatırım projesi..
    19. Kilis'te Ali Şir Nevai'ye ait el..
    20. Saygılı: "İyilik bulaşıcıdır,..
    21. İran lideri Ali Hamaney'den çok sert..
    22. Buharkent MYO mezunlarını uğurladı
    23. "Çoklu madde kullanımı gençler..
    24. Kayseri’de kubar esrar ve kenevir..
    25. Antalya İl Jandarmadan kan bağışı
    26. AK Parti’li Başkan: "CHP’li yönetim..
    27. Kıbrıs gazilerine madalya ve berat
    28. Slaven Bilic, West Bromwich'in teknik..
    29. Galatasaray Kulübü, briç turnuvası..
    30. Osmanlı harasına Osmanlı padişahının..
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu