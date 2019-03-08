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"Visit İstanbul" projesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, İstanbul'u ve değerlerini dijital platformları kullanarak uluslararası boyutta daha iyi tanıtmak amacıyla "Visit İstanbul” projesini başlattı

08 Mart 2019 Cuma 16:30
"Visit İstanbul" projesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü, İstanbul’u ve değerlerini dijital platformları kullanarak uluslararası boyutta daha iyi tanıtmak amacıyla “Visit İstanbul” projesini hayata geçirdi.

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, İBB Kültür Daire Başkanlığı Turizm Müdürlüğü, İstanbul’u daha etkili tanıtmak amacıyla "Visit İstanbul" adıyla yeni bir dijital turizm projesine imza attı.

Projeyle, dijital platformlar kullanılarak, İstanbul’un değerini uluslararası boyutta tanıtmak amaçlanıyor. Bu kapsamda öncelikle, iletişim stratejileri geliştirmek için hedef ülkeler belirlendi. ABD, Fransa, Almanya Birleşik Krallık, Körfez ülkeleri, Hindistan ve Çin olarak belirlenen hedef ülkelerin seyahat alışkanlıkları kapsamlı şekilde incelendi. İstanbul’un marka değerini arttırmak amacıyla, bu ülkelerle bir yıl boyunca turizm odaklı farklı stratejiler geliştirilerek hayata geçirilecek.

Visit İstanbul ile ayrıca, İstanbul’un önemli noktalarıyla ilgili anlık ve güncel arşiv oluşturmak da hedefleniyor. Visit İstanbul’un kolay ulaşılır ve etkin olabilmesi için, günümüz iletişim araçlarından web, mobil aplikasyon ve sosyal medya mecraları kullanılıyor.

- Seyahat fenomenleri İstanbul'a gelecek

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım ve imaj kampanyası için mart ayı sonunda, dünyaca ünlü seyahat fenomenleri 5 gün boyunca İstanbul’da ağırlanacak. Fenomenler, ziyaretleri boyunca paylaşımlarını "#feelingistanbul hashtag’i ile yapacaklar. Aynı hashtagler ile, genel paylaşıma açık hesapları bulunan takipçiler arasında ödüllü yarışmalar düzenlenmesi de planlanıyor.

Tanıtım kampanyası kapsamında ayrıca; kitleler üzerinde pozitif algıya sahip dünyaca ünlü isimlerle, İstanbul temalı çekimler gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, ilk olarak şubat ayı sonunda sosyal medyanın moda fenomenlerinden dört isim İstanbul’da buluştu. İtalya’dan Laura Comolli, Çek Cumhuriyeti’nden Barbora Ondrackova, İsviçre’den Michele Krüsi ve ülkemizden Simla Canpolat; 3 gün boyunca dopdolu bir İstanbul turu yaparak, takipçileriyle paylaştı.

- İlk tanıtım filmi

Visit İstanbul projesinin ilk tanıtım filmi "Meet With History Of Your Dream City", projenin "YouTube, Instagram, Facebook ve Twitter" adreslerinden eş zamanlı olarak yayınlandı. İstanbul’un birbirinden renkli ve muhteşem görüntülerinin yer aldığı tanıtım filmi, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özgün müziklerle desteklenen filmde, İstanbul’un anıtsal tarihi mekânları gösteriliyor.

Tarih temalı filmin ardından; İstanbul’un lezzetlerinin tanıtılacağı "Gastronomi İstanbul", kültür sanat yaşamının tanıtılacağı "Kültür Sanatın Kalbi İstanbul" ve iş dünyasının tanıtılacağı "İş ve Yatırım Dünyasının Yükselen Yıldızı İstanbul" başlıklı filmler de dijital platformlardan paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:30
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Visit İstanbul

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