Virüsün yayılmasında çocukların etkisi çok

Göksel Çağlav Ankara

Koronavirüs’ün ülkemizde görülmesinden bu yana en yüksek vaka sayılarına ulaşılması ve yeni varyantların da kendi bünyesinde yeni varyantlar oluşturması, endişeleri artırmaya devam ediyor. Dünyada toplam vaka sayısı açık kaynaklara göre 355 milyona yaklaşırken, Türkiye’de kış aylarının etkili olmasıyla 11 milyonu aştı. Dünyada koronavirüse bağlı vefat sayısı 5,5 milyonu geçerken bu rakam ülkemizde 86 bin civarında seyrediyor. Koronavirüsün mutasyona uğrayarak yeni varyantlarının ortaya çıkmasıyla bulaşma hızı oldukça yükselirken, şimdi de varyantların kendi içinde de mutasyona uğramaya başladığı görülüyor.

Yaşanan bu gelişmeler insanlarda endişe uyandırmaya devam ederken vatandaşların merak ettiği soruları Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener’e sorduk. Prof. Dr. Şener özellikle çocukların virüsün yayılmasında çok etkili olduklarını belirterek Şubat ayına dikkat çekti. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle insanların kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini, ebeveynlerin çocuklara korkutmadan, hastalığı açıklayıcı bilgilerle anlatarak, bilim insanlarının uyarılarına göre çocuklarını eğitmeleri gerektiğine işaret etti.

Salgına çocukların ve aşısızların etkisi nedir?

Çocuklar ve gençler hastalığı hafif atlattığı, ancak yayılma konusunda, aşısızlarla birlikte yayılım oranını yükselttiğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener: “Evet hafif atlatıyorlar ama bu hiç risk yok demek değil. Özellikle çocukların virüsün yayılmasında önemi çok. Hâlâ aşısız ve eksik aşılılar da yayılımın belki de en önemli sebeplerinden ama buna ne Türkiye ne de dünya için net oran vermek mümkün değil. Ama şu da bir gerçek ki delta ve delta plusta aşılı ve aşısızlar arasında bulaş riski açısından çok ciddi fark vardı. Aşısızlar daha çok bulaştırıyordu. Ama Omicron’da bu fark söz konusu değil artık. Çünkü Omicron her iki grupta da yüksek oranda çoğalıyor. Dolayısıyla Omicron ile birlikte aşısızlar daha çok bulaştırır durumu ortadan kalktı diyebiliriz” dedi.

12 yaş altı çocuklar için aşı isteğe bağlı açılabilir mi?

İsrail gibi ülkelerde 12 yaş altı çocuklar için aşılamaya onay verilmesini hatırlatarak “Türkiye’de ne zaman aşı izni verilebilir?” sorumuza ise Prof. Dr. Şener “İsteyenler için açılabilir. Artık 12 yaş altı deneyim çok fazla ve Türkiye’de de bu yaş grubunda Omicron yayılımı artmaya başladı. Vaka sayısı arttıkça yaş grupları ve risk grupları genişleyecektir. Bu yaş gruplarında hafif seyretmesi aşı için tek belirleyici olamamalı” karşılığını verdi.

Varyantlar da kendi içinde mutasyona uğruyor mu?

“Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan Omicron’un kendi içinde mutasyona uğradığına ilişkin bilgiler var bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorumuzu ise Prof. Dr. Şener, şöyle cevapladı: “Omicron şimdiden iki alt gruba ayrıldı… Aslında tespit edilmesi yeni değil ama yaygınlaşması yeni. BA.1 ve BA.2 olarak iki grup var artık Omicron’da. Hatta Danimarka ve Hindistan’da bu ikinci varyant BA.2 daha baskın. Bildiğim kadarı ile bu varyant şimdilik ülkemizde yok. Yeni varyantların testlerden kaçtığı söylemi çok doğru değil. Virüsteki sabit kısım testte kullanıyor, varyantlar arasında yaygın değişim söz konusu değil, dolayısı ile tanı testlerinden kaçan bir varyant henüz yok. Aşılar ile oluşan antikorların varyant virüsleri bloke etme kapasitesi çok değişken. Yapılan çalışmalarda etkinlik azalması var ama halen mevcut aşılar etkili, ölüm oranını azaltıyor, yatışı azaltıyor.”