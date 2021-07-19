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Korona Virüs Virüsün değil, bizim bayramımız olsun! ‘Aşımızı olalım tedbirlere uyalım’
Korona Virüs

Virüsün değil, bizim bayramımız olsun! ‘Aşımızı olalım tedbirlere uyalım’

Kurban Bayramı’nın gölgesi üzerimize düşerken, sağlık ve toplum bilimi uzmanlarından ardı ardına rehavet uyarıları geldi. Toplumsal temasın daha da artacağına ve hızla yayılan Delta varyantına dikkati çeken uzmanlar, bir yandan aşı çağrısı yaptı bir yandan da geçen yıl yaşananları hatırlatarak “Bu bayram virüsün değil, bizim bayramımız olsun” uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 09:33:00 -
Virüsün değil, bizim bayramımız olsun! ‘Aşımızı olalım tedbirlere uyalım’

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Kurban Bayramı arifesini eda ettiğimiz bu günlerde koronavirüse karşı en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanları ile toplum bilimcilerden, tedbir ve aşı uyarısı geldi.

Akit’e konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bu bayram, yaz mevsiminin avantajını kullanmalı ve bayramlaşmaları, toplantıları açık alanda yapmalıyız. Kapalı alandaysak mutlaka maske takmalıyız. Virüsün yeni varyantları daha çok gençleri, çocukları ve aşı olmayanları etkiliyor. Dolayısıyla bu bayramda el öpmemeli, teması en aza indirmeliyiz. Aşı olmadıysak, yolda bile giderken herhangi bir ilin ya da ilçenin devlet hastanesine giderek saat 24.00’e kadar aşımızı olabiliriz” dedi.

Temaslıya karantina şart

Bayram sonrası dönüşün de kontrollü bir şekilde sağlanması gerektiğine dikkati çeken Prof. Arıca “Temaslı olanlara mutlaka karantina uygulanmalı. Okullar açılmadan çocuk yaş grubu da mutlaka aşılanmalı. Bu sayede toplumsal bağışıklığa ulaşabiliriz” diye konuştu.

Devlete destek verin

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın ise toplumda ciddi bir rehavet gözlemlediğini belirterek, şunları söyledi: “Hijyen ve mesafe kurallarında büyük boş vermişlik var. Salgında tekrar başa dönmek hem ekonomik hem de toplumsal olarak ciddi maliyetlere yol açar. Devletin koronavirüse karşı verdiği mücadeleye vatandaşlar olarak destek vermeliyiz. Bunun da en iyi yolu üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmektir. Henüz her şey bitmiş değilken meydana çıkan bu rehavet, toplumsal travmalara sebebiyet verebilir. Salgın yönetimini kimsenin sekteye uğratmaya hakkı yok. Bizler sosyal yapıya sahip bir toplumuz. Evet Bayram geldi, birarada bulunmayı seviyoruz. Ancak salgın günlerinde olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız.”

Hepimiz kaybederiz

Bayram yapalım derken virüse bayram yaptırma hatasına düşülmemesi uyarısını yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi ise “Mümkünse aşımızı olalım. Sağlık Bakanlığı’nın bütün çabalarına rağmen vurulan doz sayısı 64 milyona yaklaşsa da toplumsal bağışıklığı sağlayacak orana gelemedik. Risk devam ediyor. Kişisel tedbirleri elden bırakmak önümüzdeki ayları riske atabilir. Salgın tedbirlerine riayet etmezsek kul hakkına gireceğimizi de unutmamalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kuralına mutlaka riayet etmeliyiz. Aşı karşıtlarının propagandasına da alet olmayın. Bilim insanlarına güvenin. Aşı bolluğuna rağmen aşı olmadığımız için yeniden karantina günlerine dönmek hepimize kaybettirir” uyarısını yaptı.
Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

456

yahu tamamda aşımızı olalım bu ülkeden çıkamıyyoruz komşu ülkelere bu ne olacak soran varmı allah rızası için komşularla aramızdaki engelleri yok eden yetkili varmı yok
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