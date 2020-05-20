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Korona Virüs

Virüsün bölgedeki merkezi mi olacak? Brezilya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Ölümcül koronavirüsün Latin Amerika’da en yoğun görüldüğü ülke olan Brezilya’da virüs nedeniyle son 24 saatte can kaybı 1179 kişi daha artarak 17 bin 971’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 17 bin 408 artışla 271 bin 628'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 08:56:00 -
Virüsün bölgedeki merkezi mi olacak? Brezilya’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1179 kişi daha yaşamını yitirdi.

Can kaybı 20 bine dayandı

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı.

Koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülke

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.

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Yorumlar

KARADAGLI

BOLSONARO DALGA GECIYORDU VIRUS LE NE OLDU??? ABD DEN DAHA KOTU OLACAK BRAZIL BU VIRUSUN SAKASI YOK ANLAYACAKLAR
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