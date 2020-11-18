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Korona Virüs Virüsü yaşlılara bulaştıran gençler çok pişman oluyor
Korona Virüs

Virüsü yaşlılara bulaştıran gençler çok pişman oluyor

Yakalandıkları Kovid-19 yenerek tekrar görevlerine dönen Mardin Devlet Hastanesinde görevli Dr. Refika Yorulmaz Çakmak ve Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi yoğun bakım ünitesi uzmanı Prof. Dr. Feyzi Çelik, virüse karşı verilen zorlu mücadeleyi anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:56:00 -
Virüsü yaşlılara bulaştıran gençler çok pişman oluyor

Virüsü yendiği için Allah’a şükreden Çakmak, tekrar göreve başladığında aldığı önlemleri artırdığını çünkü ikinci kez bulaşma riski bulunduğunu söyledi. Çakmak, "Kovid-19'u ikinci kez geçiren 5-6 hastamız oldu. Bazıları hâlâ yatıyor. Gençlerde de çok büyük pişmanlıklara şahit oluyoruz. Belki kendisi ağır geçirmiyor ama virüsü bulaştırdıkları annesi, babası, ninesi veya dedesi yoğun bakıma düştüğü zaman çok pişman oluyorlar” dedi. Yoğun bakımda insanların nefes açlığı çektiklerine şahit olmanın çok üzücü bir durum olduğunu aktaran Prof. Dr. Çelik ise şunları söyledi: ”Çaresizliğin ne kadar zor olduğunu hastaların gözünden okuyoruz. ‘Bizi yalnız bırakmayın' diyen bir ümitle gözümüze bakıyorlar. 41 yaşında gencecik korona savaşçısı iyi bir hekim arkadaşımızı tüm çabalarımıza rağmen kaybettik. Çocukları, hastaları ve arkadaşları olarak acımızı kelimelerle anlatamayız. Çok geç olmadan herkesin tedbirlere uymasını istiyoruz.”

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