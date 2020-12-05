Virüsü kan örneğinden tespit eden Covid-19 testi geliştirildi

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche, Covid-19 antikorlarının seviyelerini ölçen yeni bir Covid-19 testi geliştirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 'Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S' adı verilen testin, kan örneğindeki koronavirüs spike proteinine karşı antikorları tespit edebildiği belirtildi.

Öte yandan, geliştirilen yeni testin ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından acil kullanım izni aldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan şirketin CEO'su Thomas Schinecker, "Bizim pandemi başlangıcından bu yana tek odak noktamız, Covid-19 ile mücadele için etkili teşhis testleri geliştirmek oldu. Yeni geliştirdiğimiz Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S gibi antikor testleri, bir kişinin aşıya direnci olup olmadığını ve aşıya bağışıklık tepkisini ölçmede kritik bir rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.