Virüsü ışıkla tespit ettiklerini sandılar ama yan etki çıktı!
Denizli’de bir tekstil fabrikasında çalışanlar, ultraviyole ışığı altında kumaşların renk ayrımını yaparken koronavirüs geçiren kişilerin tırnaklarının diplerinin koyu olduğunu fark etti.
Bunun üzerine fabrikada çalışan 350 kişinin el tırnakları makinede tarandı. Hastalık geçirdiği bilinen 110 kişinin tırnaklarının dipleri makinede parlak çıkarken, geçirmeyenlerin ise normal çıktı. Makinenin virüsü tespit ettiğini sanan çalışanlar video çekip sosyal medyada paylaştı. Video büyük ilgi gördü ancak gerçek bir süre sonra doktorların firma çalışanlarını bilgilendirmesiyle ortaya çıktı. Hastalığı geçiren kişilerin kullandıkları fosfor içerikli ilaç nedeniyle tırnaklarının ultraviyole ışığında koyu çıktığı tespit edildi. Firmanın İnsan Kaynakları Müdürü “Büyük bir buluş olabileceğini düşündük ancak işin doğrusunu doktorlardan öğrendik" dedi.