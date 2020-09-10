Virüsü, cahil cesareti yayıyor

Virüs kaptığı halde virüse inanmayanlar, tedbirsizler ve karantinadan kaçanların cahil cesaretleri yüzünden bütün toplum risk altına giriyor. Tedavi sürecinin hem sağlıkçılar hem de hastalar için çok zorlu olduğunu kaydeden İskenderun Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Kemal İnce, mart ayından bu yana küçük kızına sarılamadığını bu konuda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi ve kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmemesi nedeniyle insanların hastalığa yakalandığını belirten İnce, şöyle devam etti: "Hastaların çoğunun 'Böyle bir virüs yok' diyerek yakalandığına tanıklık ettim. Hasta, virüse inanmıyor. Diyor ki 'Benim başım ağrıyor, çok ciddi kas ağrılarım var ama dün buz yedim, klimada kaldım' yani hiç virüse bulaştırmamaya çalışıyor. Halbuki bu virüsün şu an en önemli belirtisi baş ağrısı, yaygın ve çok şiddetli kas ağrıları, halsizlik, nadir de olsa tat ile koku duyusunun kaybolması ve ishal. Özellikle baş ve yaygın kas ağrısı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Hastanın illa pozitif olmasına gerek yok, biz burada hastalığa hemen tomografiyle bakıyoruz. Eğer akciğerde tutulma varsa derhal ilaç tedavisine başlıyoruz. Bazen hastalarda bütün semptomlar oluyor ama hasta negatif çıkıyor, klinik olarak Kovid- 19. Biz bunu da tedavi ediyoruz." Hastalığa yakalanan ve evde karantinada olması gereken bazı kişilerin de kendini iyi hissedip dışarıya çıktığını anlatan İnce, "Vatandaşlarımızın mutlaka karantina sürecine uyması ve evinden dışarıya çıkmaması gerekiyor. En önemli hususlardan biri budur. Bu hastalık hemen bitecek bir hastalık değil” dedi. Salgın sonrasında kendisi de dahil birçok kişinin her rahatsızlığı "koronavirüs" olarak düşünmeye başladığını dile getiren İnce, bunun da yanlış bir takıntı olduğunu söyledi.