'Virüsten ne zaman kurtulacağız?’ sorusuna Bakan Koca'dan net cevap
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Virüsten ne zaman kurtulacağız?’ sorusuna cevap verdi.
Koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor. Herkesin merak ettiği ‘ne zaman kurtulacağız?’ sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor. Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir" dedi.