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Korona Virüs

'Virüsten ne zaman kurtulacağız?’ sorusuna Bakan Koca'dan net cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Virüsten ne zaman kurtulacağız?’ sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:29:00 -

Koronavirüs salgını etkisini göstermeye devam ediyor. Herkesin merak ettiği ‘ne zaman kurtulacağız?’ sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor. Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir" dedi.

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