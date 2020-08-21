Virüste zor bir kış bizi bekliyor

Koronavirüs vakaları artarak devam ederken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, virüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunarak Akit’in sorularını yanıtladı. Kapalı alanların virüsün yayılmasında çok etkili olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Şener, “Ev içi ve fabrika bulaşı çok fazla. Okulların açılması ile mutlaka vaka sayıları daha da artacak. Özellikle toplu taşımada maskeye dikkat edilmeli. Yüz yüze eğitim dışında kimse kapalı alanlarda kalmamalı. Okullarda mutlaka maske, mesafe ve hijyen eğitimi verilmeli” uyarılarında bulundu.

Tedbirlere uyum düşük

Türkiye’de önlemlere uyum nasıl? Sadece önlemlerle salgını durdurmak mümkün mü?

“Benzer sosyokültürel ülkelere göre uyum düşük. Bu yüzden zaten olgu sayısı çok değişken; tepe-vadiler ile devam ediyor. Ama burada biraz da bilim dünyasını sorgulamak lazım… Salgının başından beri Dünya Sağlık Örgütü gibi bir kurum, bulaş yolunu bile değişken lanse etti. Bu her şeyden bulaşan bir virüs düşüncesine neden oldu. Halbuki cansız yüzeyden bu zamana kadar bulaş gösterilemedi. Buna ek olarak havadan bulaşı düşük derken, çok fazla olduğu ortaya çıktı. Yani çok fazla ilgisiz konuları tartıştık. Sonrası malum şu anda kovid umursamaz bir güruh var.”

Çok ciddi artış yaşanacak kışın bizi neler bekliyor?

“Kışın diğer solunum yolu virüslerinin de eklenmesi ile özellikle çocuklarda ve yaşlılarda durum iyice karmaşık hale gelecek. Vaka sayısı kesinlikle artacak. Grip gibi aşı ile korunulabilen hastalıklar için aşı uygulaması bu dönemde ekstra önemli. Pandemi hastaneleri yeniden aktif hale geçecek. Bu kış çok ciddi rakam artışı yapacağını düşünüyorum.”

En iyi ilaç: Tedbirler

Aşı ve yeni ilaç çalışmaları ne durumda? Ne zaman gelir?

“Aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dünyada devam eden 165 farklı aşı çalışması var. Bunlardan sonuca yakın olanlar, seri üretim anlaşmalarını yaptı ve dünyanın çeşitli ülkeleri ile stok ve tedarik zincirleri oluşturuluyor. Bizim gibi ülkelerin tek şansı kendi aşısını üretmek, başka şansımız yok. Tüm dünya aşı bekliyor. Şu anda tüm dünya, mevcut ilaçların koronada etkinliğini deniyor. Mesela bizim kullandığımız faviprevir aslında dirençli influenza için geliştirilmiş bir ilaç. Ya da ABD’nin kullandığı remdesivir, ebola için geliştirilmiş bir ilaç. Şu anda ve ufukta koronaya özgül bir ilaç yok. Şimdilik en iyi tedbir maske, mesafe, el hijyeni. Kapalı, kalabalık alanlardan kesinlikle kaçınalım.”