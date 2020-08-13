  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Virüste büyük başarı! İstanbul Üniversitesi'nden önemli adım

Virüsten dolayı yoğun bakımda tedavi gören hastaların belli bir kısmına uygulanan intravenöz insan immünglobulini (IVIG) tedavisi başarı gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:49:00 - 2020-08-13 15:58:44
Virüste büyük başarı! İstanbul Üniversitesi'nden önemli adım

Koronavirüsten dolayı tedavi gören hastalarda intravenöz insan immünglobulini (IVIG) tedavisi sonucu hayatta kalım sayıları, intravenöz insan immünglobulini (IVIG) tedavisi uygulanmayan hastalara göre yüksek olduğu tespit edildi. Yüzde 60 olan oran yüzde 40'lara kadar düştüğü görüldü.

Bilimsel çalışma başlatan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Esen tedavideki ekibin başarısı dünyaya öncülük etti.

İntravenöz insan immünglobulini (IVIG) tedavisinde olumlu sonuçlar elde edilen tedavi yöntemi Amerika'da farklı tedavi yerlerinde virüse yakalanan hastalarda Faz-3 araştırma başlatıldı.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Figen Esen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çoklu organ yetmezliği olarak bildiğimiz sepsis tedavisi, antimikrobiyal tedavi, odak kontrolü, hemodinamik, respiratuar destek yanı sıra diğer organ destek sistemleriyle birlikte immün sistemin modülasyonunu içermektedir. Sepsiste intravenöz insan immünglobulini (IVIG) tedavisi, inflamatuar yanıta yönelik olumlu etkiler göstermiş ve bu sonuçların yaşam oranlarını artırdığı gözlemlenmiştir. Çalışmalarımızın tedavi kılavuzlarında hak ettiği yeri alması için geniş örneklem sayılı klinik araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Teorik olarak intravenöz insan immünglobulini (IVIG) tedavisi hastanın immün sisteminin modüle edilmesi açısından mükemmel bir seçenek gibi durmaktadır. Sonuçlarımızın bazı belirli sınırlamaları olmasına rağmen şiddetli COVID-19'lu hastalarda yoğun bakımda erken dönemde söz konusu tedavinin inflamatuar belirteç olarak CRP düzeylerinde azalmaya neden olarak daha iyi bir klinik sonuca yol açtığını gözlemlemiş bulunuyoruz. Verilerimizin sonuçlarının yoğun bakım tedavisine ihtiyaç gösteren şiddetli COVID-19'lu hastalar ile prospektif, randomize, çok merkezli çalışmaların önünü açtığını görmekten memnuniyet duymaktayız. Şu anda ekip olarak büyük bir heyecanla sonuçları beklemekteyiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı
Gündem

Doğu Akdeniz'de sıcak temas! Savaş gemileri çarpıştı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de verilen hakimiyet mücadelesinde tansiyon giderek yükseliyor. TCG Kemal Reis fırkateyni ile Yu..
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı
Dünya

Türk düşmanı Macron Türkiye'ye gözdağı vermeye kalktı

Doğu Akdiniz'de Yunanistan ile iş tutan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Fransız askeri varlığını güçlendireceğini a..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı