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Korona Virüs Virüse yakalanan 3 kardeş, 54 gün içinde hayatını kaybetti
Korona Virüs

Virüse yakalanan 3 kardeş, 54 gün içinde hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde, Rukiye (55) ve Necmettin (67) Çakıroğlu ile Emine Bayraktutan (64) kardeşler, yaklaşık 54 gün içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 21:41:00 -
Virüse yakalanan 3 kardeş, 54 gün içinde hayatını kaybetti

Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül’de, İstanbul’da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül’de Düzce'de hayatını kaybetti. İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da Çayeli’nde önceki gün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.

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