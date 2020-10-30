Virüse yakalanan 3 kardeş, 54 gün içinde hayatını kaybetti
Rize'nin Çayeli ilçesinde, Rukiye (55) ve Necmettin (67) Çakıroğlu ile Emine Bayraktutan (64) kardeşler, yaklaşık 54 gün içinde koronavirüsten yaşamını yitirdi.
Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül’de, İstanbul’da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül’de Düzce'de hayatını kaybetti. İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da Çayeli’nde önceki gün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı.