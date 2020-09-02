Virüs ve operasyonlar kaçak göçü durdurdu

Göksel Çağlav Ankara

2019 yılında düzensiz göçmen sayısı 454 bin 662 iken bu yılın Ağustos ayı sonu verilerine göre 80 bin 143’e geriledi. Aynı şekilde ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu vatandaş sayısı 2019’da 1 milyon 101 bin 030’a dayanmışken bu yıl bu rakam 930 bin 939’a geriledi. Bu rakamların düşme sebeplerinin başında ise Türkiye’nin gerek sınır güvenliğinin sağlanması gerekse Suriye sınırında gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sonrasında güvenli bölgeler oluşturulması kaçak göçü önemli ölçüde azalttı. Özellikle göçmenlerin korkulu rüyası haline gelen salgın, göç etmek isteyenleri bulundukları yerde kalmaya da zorladı.