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Korona Virüs Virüs ve operasyonlar kaçak göçü durdurdu
Korona Virüs

Virüs ve operasyonlar kaçak göçü durdurdu

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemize gelen göç dalgasında büyük düşüş yaşanıyor. Önceki yıllara göre ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu vatandaş sayısında da büyük düşüş kaydediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:13:00 -
Virüs ve operasyonlar kaçak göçü durdurdu

 Göksel Çağlav  Ankara 

2019 yılında düzensiz göçmen sayısı 454 bin 662 iken bu yılın Ağustos ayı sonu verilerine göre 80 bin 143’e geriledi. Aynı şekilde ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu vatandaş sayısı 2019’da 1 milyon 101 bin 030’a dayanmışken bu yıl bu rakam 930 bin 939’a geriledi. Bu rakamların düşme sebeplerinin başında ise Türkiye’nin gerek sınır güvenliğinin sağlanması gerekse Suriye sınırında gerçekleştirdiğimiz operasyonlar sonrasında güvenli bölgeler oluşturulması kaçak göçü önemli ölçüde azalttı. Özellikle göçmenlerin korkulu rüyası haline gelen salgın, göç etmek isteyenleri bulundukları yerde kalmaya da zorladı.


Yeni Akit Gazetesi
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