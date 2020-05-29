  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Virüs tedbirleri yeni normalleşme sürecinde de devam edecek

Yeni normalleşme sürecine girilirken Türkiye'de koronavirüs tedbirleri gevşetilerek uygulanmaya devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:20:00 -
Virüs tedbirleri yeni normalleşme sürecinde de devam edecek

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri yeni normalleşme sürecine girerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayramdan sonra daha özgürüz” müjdesini vermişti. Vaka sayılarının daha da azalması ile birlikte Bilim Kurulu’nun haziran ayında alacağı kararlarla tedbirlerin biraz daha gevşetilmesi bekleniyor. Ancak doktorlar, vatandaşlara tedbirlerin normalleşme sürecinde devam edeceğini hatırlatarak rehavete kapılmamalarını tavsiye ediyor. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan resmi kurumların aldığı kurallarla birlikte maske ve ‘sosyal mesafe’nin kurallarından taviz verilmemesi çağrısı yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı