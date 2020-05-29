Virüs tedbirleri yeni normalleşme sürecinde de devam edecek

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri yeni normalleşme sürecine girerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bayramdan sonra daha özgürüz” müjdesini vermişti. Vaka sayılarının daha da azalması ile birlikte Bilim Kurulu’nun haziran ayında alacağı kararlarla tedbirlerin biraz daha gevşetilmesi bekleniyor. Ancak doktorlar, vatandaşlara tedbirlerin normalleşme sürecinde devam edeceğini hatırlatarak rehavete kapılmamalarını tavsiye ediyor. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan resmi kurumların aldığı kurallarla birlikte maske ve ‘sosyal mesafe’nin kurallarından taviz verilmemesi çağrısı yaptı.