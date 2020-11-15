Virüs, pıhtı eğilimini artırıyor! Kalp damar hastaları çok dikkatli olmalı!

Vücutta sistemik bir tutuluma neden olan Kovid-19, özellikle kalp-damar hastalıkları açısından pıhtıya eğilimi artırıyor. Kovid-19’un damarların içinde pıhtı oluşumunu tetiklediğini ve bu yönüyle kalp damar hastalığı açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bozbaş, "Bu nedenle yaşlı ve kalp-damar hastalığı bulunanlar çok daha dikkatli olmalı. Tedavilerini aksatmadan devam ettirmeleri çok önemli. Bununla birlikte genel anlamda herkes bu süreçte uyku düzenine dikkat etmeli, stresten uzak kalmalı, dengeli ve yeterli beslenmeli. Gün içinde yeterli fiziksel aktivite ihmal edilmemeli” uyarılarını yaptı.