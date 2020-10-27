Virüs partilerine para cezası! Eğlence mekanına baskın, kafeye mühür
İstanbul Ataşehir’de pandemi tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken bir eğlence mekanına yapılan baskında içeride sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenen 49 kişi yakalandı.
Polis ekipleri, işletmeye ve içeride bulunan 49 kişiye cezai işlem uygularken mekanda bulunan 49 kişi ifadeleri alınmak üzere İçerenköy Polis Merkezine götürüldü. Esenyurt’ta ise yabancı uyrukluların maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlediği bir kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi. Kafenin sahibi M.T, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.’ye Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı.