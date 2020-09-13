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Korona Virüs Virüs korkusuyla hastaneye gitmeyince böbreğini kaybediyordu
Korona Virüs

Virüs korkusuyla hastaneye gitmeyince böbreğini kaybediyordu

Van'ın Erciş ilçesinde koronavirüs kapacağını düşündüğü için hastaneye gitmekten çekinen böbrek hastası 60 yaşındaki Halis Akşit, tedavilerini aksatınca sağ böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:41:00 -
Virüs korkusuyla hastaneye gitmeyince böbreğini kaybediyordu

Durumunun ağırlaşması üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan Akşit'in yapılan tetkiklerinde idrar kanalında 2,5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Akşit’in enfeksiyon nedeniyle sağ böbreğin fonksiyonunun bozulmasına neden olan taş ameliyatla alındı. Dursun Odabaş Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kerem Taken “Ameliyat ettik ama test sonuçları beklediğimiz gibi gelmezse sağ böbreği almak zorunda kalacağız” dedi. Halis Akşit ise “Kimse tedavisini yarım bırakmasın. Belki de bu yüzden böbreğimi kaybedeceğim” uyarısını yaptı.

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