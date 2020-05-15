Virüs ile yapılan planlı mücadele birilerini rahatsız etti

Türkiye’nin Covid-19 salgınına karşı zamanında yapılan mücadele ile insanlarımız fazla zarar görmeden bu süreç başarılı bir şekilde inşallah sonuçlanacaktır. Başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, bu işi canla başla mücadele eden, başta; Başkan ve Ekibi, ayrıca öncü kuvvet durumunda bulunan sağlık çalışanlarımızın da özveri çalışmaları, bu salgının ülke insanlarına daha fazla zarar vermeden sonuçlanması Ülkemizin bir gurur kaynağı olacaktır. Geceyi gündüze katan hükümet ve ölümüyle mücadele veren sağlık elemanların çalışmalarına hem katkı sunmak ve hem de onları motive etmek için, onları takdir etmek vatandaşlık görevimizdir.

Bunu nasıl ifade edeceğiz? Elbette ki bunu söz ve davranışlarımızla, ancak o zaman, onlara karşı vefa borcumuzu ödemiş oluruz. Bu şartlarda Türkiye’nin covid-19 ile yapılan planlı mücadelesini ve başarısını dünya ülkeleri takdir ederken, Türkiye vatandaşlarına ne oluyor ki bu başarıyı, başarısızlığa çevirmek için verdiği mücadele bence kanımızı içmek isteyen dış ülkelerden daha fazla Türkiye’nin başarısını hazmedemeyen, çekemeyen sözde vatandaşlar vardır. Bunlar; bu ülkenin havasını teneffüs etmiyorlar mı? Bu Ülkenin suyunu içip ekmeğini yemiyorlar mı? Hangi ırktan olursa olsun, hangi dinde olursa olsun, eğer siz bu ülkede yaşıyorsanız, siz de bu Ülkenin vatandaşısınız. O zaman bu ülkeye ve millete karşı vatandaşlık görevinizi yapmak zorundasınız.