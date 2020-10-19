  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Virüs ikinci kez kapınızı çalabilir
Korona Virüs

Virüs ikinci kez kapınızı çalabilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Elif Güler Kazancı, toplumda en sık sorulan soruların başında ‘Kovid-19’u atlatan biri tekrar virüse yakalanır mı?’ sorusu olduğunu belirterek, "Bu sorunun yanıtı, maalesef evet” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 16:06:00 -
Virüs ikinci kez kapınızı çalabilir

Okulların açılmasıyla en çok sorulan sorulardan birinin de ‘çocuklar ve Kovid-19’ olduğunu aktaran Kazancı, virüsün erişkinlerde ağır tablolara yol açtığının artık bilinse de çocuklardaki etkisinin hâlâ merak konusu olduğunu söyledi. Kazancı, çocukların da Kovid-19 nedeniyle hastalanabildiğini, virüsü başkalarına yayabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Kovid-19'lu çocukların çoğu hafif semptomlara sahiptir veya hiç semptom göstermez. Bazı çocuklar Kovid-19'dan ciddi şekilde hastalanabilir. Yoğun bakım veya ventilatöre ihtiyaç duyabilirler. Nadir durumlarda hayatlarını kaybedebilirler. Çocuklarda en yaygın semptomlar ateş ve öksürüktür. Belirtiler arasında burun akıntısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı olabilir. Nefes almada güçlük, mavimsi dudaklar veya yüz varsa acilen hastaneye başvurmak gerekir."

Kazancı, en sık sorulardan birinin de "Kovid-19 tekrar geçirilebilir mi?" olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Kovid-19 tekrar geçirilebilir mi, sorusunun yanıtı maalesef evet. Oluşan antikorlar 3 ay koruyucudur, sonrasında hastalık tekrarlayabilir. Hastaların kanında 3 ay boyunca koruyucu antikorlar oluşur. Hastalığın ilerleyişini maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak, sağlıklı beslenmeye gayret edip, farkındalığımızı arttırarak durdurabiliriz."

Bunların yanı sıra, yapılan son çalışmalarda D vitamini eksikliği olan hastalarda Kovid-19'un daha ağır seyrettiği, yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarının da daha yüksek olduğunu gösterdiğini hatırlatan Kazancı, "D vitamini tedavisiyle bulgularda düzelme de saptanmıştır. Yine C vitamini ve çinko tedavisi de hastalığın seyrine olumlu etki etmiştir. Son çalışmalar propolisin de enfeksiyonun ilerleyişini engellediğini göstermiştir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alabarda Rusya'ya Afganistan'ı hatırlattı
Gündem

Alabarda Rusya'ya Afganistan'ı hatırlattı

Rusya'nın Libya, Suriye, Ukrayna ve Kafkaslarda silahlı bir mücadele vermesine ilişkin eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Afganis..
'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı
Siyaset

'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını değerlendirdi.
Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi
Gündem

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi

İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'a "sivilleri katlediyor." iftirası atan terör sevici HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Gar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay