Virüs ikinci kez kapınızı çalabilir

Okulların açılmasıyla en çok sorulan sorulardan birinin de ‘çocuklar ve Kovid-19’ olduğunu aktaran Kazancı, virüsün erişkinlerde ağır tablolara yol açtığının artık bilinse de çocuklardaki etkisinin hâlâ merak konusu olduğunu söyledi. Kazancı, çocukların da Kovid-19 nedeniyle hastalanabildiğini, virüsü başkalarına yayabildiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Kovid-19'lu çocukların çoğu hafif semptomlara sahiptir veya hiç semptom göstermez. Bazı çocuklar Kovid-19'dan ciddi şekilde hastalanabilir. Yoğun bakım veya ventilatöre ihtiyaç duyabilirler. Nadir durumlarda hayatlarını kaybedebilirler. Çocuklarda en yaygın semptomlar ateş ve öksürüktür. Belirtiler arasında burun akıntısı, tat veya koku kaybı, boğaz ağrısı, nefes darlığı, ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı olabilir. Nefes almada güçlük, mavimsi dudaklar veya yüz varsa acilen hastaneye başvurmak gerekir."



Kazancı, en sık sorulardan birinin de "Kovid-19 tekrar geçirilebilir mi?" olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Kovid-19 tekrar geçirilebilir mi, sorusunun yanıtı maalesef evet. Oluşan antikorlar 3 ay koruyucudur, sonrasında hastalık tekrarlayabilir. Hastaların kanında 3 ay boyunca koruyucu antikorlar oluşur. Hastalığın ilerleyişini maske, mesafe, hijyen kurallarına uyarak, sağlıklı beslenmeye gayret edip, farkındalığımızı arttırarak durdurabiliriz."



Bunların yanı sıra, yapılan son çalışmalarda D vitamini eksikliği olan hastalarda Kovid-19'un daha ağır seyrettiği, yoğun bakıma yatış ve ölüm oranlarının da daha yüksek olduğunu gösterdiğini hatırlatan Kazancı, "D vitamini tedavisiyle bulgularda düzelme de saptanmıştır. Yine C vitamini ve çinko tedavisi de hastalığın seyrine olumlu etki etmiştir. Son çalışmalar propolisin de enfeksiyonun ilerleyişini engellediğini göstermiştir” dedi.