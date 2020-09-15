Virüs fırsatçıları test kiti satmaya başladı

Göksel Çağlav Ankara

Farklı sitelerde farklı fiyatlarla satılan antikor kitlerinin sonuç verme oranları da değişiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduklarını iddia etseler de bazı dolandırıcıların sahte kitleri Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalı test kutularına koyarak sattıkları iddia ediliyor. Eczacılar Birliği ve Eczacılar odası bu konuda bakanlıklarla görüşerek gerekli önlemlerin alınmasını istediklerini belirterek kendi internet sitelerinden yaptıkları açıklamalarla vatandaşları uyarıyorlar. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesindeki genelgeyle, “Malumları olduğu üzere mezkur ürünler sağlık profesyonellerinin kullanımına yönelik ürünler olup mezkur mevzuat uyarınca ilgili ürünlerin eczane, tibbi cihaz satış merkezi veya başkaca bir ticari işletmece tüketiciye hitaben perakende amaçlı satışı ile gazete, radyo, televizyon, telefon aracılığıyla ya da kapıdan veya internet üzerinden satışı mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Bu bağlamda müdürlüğünüzce yürütülen iş ve işlemlerde yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda” uyarısında bulundu. Eczanelerin satamadığı bu ürünlerin, internet siteleri, televizyon ve diğer yöntemler üzerinden reklamının yapılarak satılması kafaları karıştırdı.

Reklam ve gelişi güzel satılması engellenmeli

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Aile Hekimleri Derneği Federasyonu (AHEF) Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, pandemi döneminde vaka sayılarının artması ile vatandaşların tedirginliğini arttığını belirterek, “Maske, el dezenfektanı, eldiven fiyatları üzerinden vatandaşın bu tedirginliğinden faydalanarak fahiş fiyatlarla karaborsacılık yapıyorlar. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı’nın onay verdiği antikor testleri dışında piyasada her yerde antikor testleri reklamları ile sağlık üzerinden para kazanan bir kitle var. Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın izin vermediği bu gibi ürünlerin reklamları da yasaklanmalı. Bu konuda sert yaptırımlar uygulanmalı ve tedbirler alınmalıdır. Hem Sağlık Bakanlığı, hem Ticaret Bakanlığı bu gibi tanıtımları engellemelidir. Vatandaşlarımıza duyurumuz şudur; maske, mesafe, hijyen dışında bu gibi bilimsel netliği tam olarak kanıtlanmamış konularda hekimlere ve bakanlığımıza güvensinler. Onları takip etsinler. Antikor testleri, ileri teknoloji gerektiren ve her geçen gün yeni bilimsel bilgilerle değişen bir konudur” uyarılarını yaptı.