Virüs bu pizzacıdan Türkiye'ye geliyor! Ertuğrul Özkök ‘Türkiye’deki seçimler için de büyük tehlike’ deyip duyurdu

Ertuğrul Özkök, Justin Bieber’ın paylaştığı hızla yayılan bir videoyu hatırlatarak yazı kaleme aldı. Pizza videosundan sonra salgın dedektiflerinin işin içine karıştığını dile getiren Özkök, 2016 ABD seçimlerine değindi.

Özkök, ‘Acaba Trump yanlısı çete yeni bir kampanyanın provasını mı yapıyordu... Bu karalama kampanyasının merkezinde yine Washington’da “Comet Ping Pong” adlı sıradan bir pizza dükkânı vardı. (İkinci yazıda anlattım o pizzacıyı.) Bu provalar şimdilik Justin Bieber, Bill Gates, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey gibi şöhretli insanları karalayarak yapılıyordu. Ama virüsün asıl kalıcı etkisini kasım ayındaki Amerikan seçimlerinde göstereceğine herkes emin gözle bakıyor’ dedi.

İşte o yazıdan bir kısım,

Virüs bu pizzacıdan Türkiye'ye geliyor

Aslında olay, Kanadalı genç şarkıcı Justin Bieber’ın paylaştığı bir video ile başladı.

Bieber iki parmağı ile başındaki bereye dokunuyordu.

Sıradan bir komplo teorisi, bir anda küresel bir salgına dönüştü ve günün konusu haline geldi...

Salgın dedektifleri bir anda işe girişti ve altından koronavirüsün Vuhan’daki pazaryerinden yayılışına benzer bir hikâye çıktı.

Tabii bu olay birden insanların aklına 2016 Amerikan seçimlerinde yaşanan bir olayı hatırlattı ve şu soruyu akla getirdi:

Hillary Clinton ve demokratlara karşı düzenlenen devasa karalama kampanyasını başlatan tehlikeli hücre uyanmış ve kasım ayındaki seçimler için yeniden düğmeye mi basmıştı.

Acaba Trump yanlısı çete yeni bir kampanyanın provasını mı yapıyordu...

Bu karalama kampanyasının merkezinde yine Washington’da “Comet Ping Pong” adlı sıradan bir pizza dükkânı vardı. (İkinci yazıda anlattım o pizzacıyı.)

Bu provalar şimdilik Justin Bieber, Bill Gates, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey gibi şöhretli insanları karalayarak yapılıyordu.

Ama virüsün asıl kalıcı etkisini kasım ayındaki Amerikan seçimlerinde göstereceğine herkes emin gözle bakıyor.

Üstelik mutasyona uğrayan bir karalama virüsü bu defa çok daha hızla viral (bulaşıcı) oluyor.

Ama bu defa çok önemli bir fark vardı.

Geçen defa Twitter’ı kullanan çete, bu defa Tik Tok üzerinden yürüyordu.

Yani çok genç bir nüfusa yönelmişti.

Rakamlar da bunu açıkça gösteriyordu.

New York Times’ın bir analistine göre, “Pizzagate” hashtag’li mesajlar geçen ay 82 milyon kişi tarafından görülmüş. Google’daki “Pizzagate” aramaları roket hızıyla yükseliyor.

Peki bunun Türkiye ile alakası ne?

Sorunun cevabı New York Times’ta geçen pazar yayınlanan haberin küçücük bir cümlesinde veriliyordu.

Pizzagate komplo teorisi hızla küresel hale geliyordu. Bununla ilgili video ve paylaşımlarının en çok görüntülendiği ülkeler ise şunlardı:

İtalya, Brezilya ve Türkiye...

Türkiye’de seçime daha 3 yıl var. Ama şimdiden hazırlıklı olmak gerekir.

Seçimdeki en büyük tehlikelerden biri “Pizzagate komplo teorileri” olacak.

Bütün partiler, bütün siyasetçiler, tahmin edemeyeceğimiz iğrençlikte komplo teorilerinin kurbanı olabilirler.

Diyeceğim, virüs kapıya dayanmadan, bütün partilerin şimdiden bir centilmenler anlaşması yapmasında yarar var.