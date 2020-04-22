Virüs bağlamında bir soru: görmek mi, bakmak mı?

İnsanlar ikiye ayrılır. Bir: Görenler. İki: Bakanlar. Tabii, “bakanlar” kelimesinden, herhangi bir ülkedeki yönetim mevkiindeki, hükümetteki üst yöneticiler anlaşılmasın. Bakanlar dediğimiz, “hayata boş boş bakanlar” anlaşılmalıdır. Bakanlar denildiğinde “hayvanca, hatta daha da aşağılık şekilde bu hayatta, keyfince gününü gün edenler” anlaşılmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de hayatta yalnızca bakanlar için çok sert ifadelerle ikazlar var. Onlar için “gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, akletmezler, idrak etmezler” şekilde tespitler ve benzerlik yönünden de “hayvanlar, hatta daha da aşağıdakiler” şeklinde açıklamalar vardır. Bu Dünya’da yalnızca bakanları şu iki ayet esasında net olarak tanımlıyor.

“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler; kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” (A’raf Suresi, 179) “İnkârcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler; çünkü onlar düşünmezler.” (Bakara Suresi, 171) Evet, hayatta neden bulunduğunu, nasıl yaratıldığını, niçin Dünya’ya gönderildiğiyle ilgilenmeyip yalnızca hayvani, nefsani güdülerle hareket edenler, yani yalnızca bakanlar maalesef, ayetlerde ifade edildiği gibi şaşkın, gafil, cahil, sağır, (hatta sığır) gibidir. Bir de görenler var. Hayatın asıl maksadını görenler ve bu Dünya’da asıl bulunma nedenini idrak edenler var. Korona Virüs salgını bir kez daha göstermiştir ki, nimetlere şükretmedik, hayattaki imkanların farkına varmadık, gezip dolaşmayı, yiyip içmeyi sanki bize bahşedilen bir lütuf değil de birer hak gibi gördük ve nankörlükte çok ileriye gittik. İşte bundan dolayı başımıza bu hastalık felaketi geldi. Anlamak için, görmek için bu salgın hastalık bir fırsat.