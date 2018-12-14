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Virgin Galactic uzay turizm aracını test etti

14 Aralık 2018 Cuma 11:00
Virgin Galactic uzay turizm aracını test etti

MOJAVE (AA) - Virgin Galactic şirketinin uzay turizm aracı test uçuşu yaptı.

Virgin Galactic'in alt kuruluşu Spaceship şirketinin Başkanı Enrico Palermo, yaptığı açıklamada, uzay turizmine yönelik aracın 82 kilometre yükseğe çıktıktan sonra başarılı şekilde yere indiğini kaydederek, "Uzaya çıktık." dedi.

Virgin Group kurucusu Richard Branson da uzay turizmini hayata geçirmek için yapılan süpersonik aracın, daha fazla test uçuşu yapacağını belirterek, her şey yolunda giderse uzay yolcularından önce kendisinin test uçuşuna katılacağını ifade etti.

90 dakika ila 2 saat sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için ödenmesi gereken miktarın 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:00
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