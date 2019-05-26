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Viranşehir’de bomba düzenekli balonlar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir tarlada balonlara bağlanmış doçka uçaksavar mermileri bulundu.

26 Mayıs 2019 Pazar 15:07
Viranşehir’de bomba düzenekli balonlar ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir tarlada balonlara bağlanmış doçka uçaksavar mermileri bulundu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında Viranşehir ilçesinde bir tarlada ucunda patlayıcıya benzer demir parçaların olduğu balonları gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra inceleme yaptı. Yapılan incelemede mühimmatın iki adet balona misina ipi ile bağlanmış 14.5 milimetre doçka uçaksavar mermisi olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 15:07
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