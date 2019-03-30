0553 313 94 23

Viranşehir’de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:50
Viranşehir’de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir’de alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü ve Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş işbirliğinde yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandı. Viranşehir’de Doğalgazın meşalesini Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Aksa Doğalgaz yetkilisi Muhammed Nezih Vural, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar birlikte yaktılar.


Burada bir konuşma yapan Çiftçi, "Viranşehir çok büyük nüfusa sahip bir ilçemiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlıklarımız ve Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla Viranşehir doğalgaza kavuştu. Viranşehir’e hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:50
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Kros Şampiyonası
    1. Dünya Kros Şampiyonası
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dava..
    3. "Millete hizmet gönül işidir"
    4. Baydilli’den seçim mesajı
    5. Washington Post’tan yerel seçim..
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    7. Toroslar’da Cumhur İttifakı adayları..
    8. Viranşehir’de alt ve üst yapı..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sandıkta..
    10. Kayserispor taraftarından kütüphane
    11. Şampiyon Beşiktaş Mogaz,..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "50 günde 102..
    13. Yazar Aktaş "Kırklar Meclisi"ne konuk..
    14. KKTC şiddetli fırtına etkisi altında
    15. MHP'li Durmaz'dan '31 Mart' mesajı:..
    16. Sudanlı Müslümanlar, Erdoğan için..
    17. Irak'taki feribot faciasında işletme..
    18. Gercüşlü kadınlara Şanlıurfa gezisi
    19. Ot toplamaya gitti, yol kenarında..
    20. Erciş yerel seçim sonuçları 2019 | Van..
    21. Manchester City başkentten galibiyetle..
    22. Tuşba yerel seçim sonuçları 2019 | Van..
    23. Doğan'a sosyal medyadan büyük tepki
    24. Başkan Gümrükçüoğlu’nun vefa gecesi
    25. "Bizim derdimiz vatanımız, bayrağımız,..
    26. Dalgalı fotoğraf merakı sırılsıklam..
    27. Galatasaraylı gençlerden bir örnek..
    28. Diyarbakır'da kuzenler sokak ortasında..
    29. Celal Doğan’a sosyal medyada büyük tepki
    30. Edremit yerel seçim sonuçları 2019 |..
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'