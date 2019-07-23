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Viranşehir Jandarma Komutanı Ramazan Onur Can ilçeye veda etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Bursa’ya tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Onur Can için veda yemeği düzenlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 18:39
Viranşehir Jandarma Komutanı Ramazan Onur Can ilçeye veda etti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Bursa’ya tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Onur Can için veda yemeği düzenlendi.


Uzun zamandır Viranşehir ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Onur Can, Bursa’ya tayin oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Komutan Ramazan Onur Can için Polisevi Lokali’nde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Başsavcı Vekili Abuzer Furkan Doğan, Belediye Başkan yardımcıları Arslan Çiftçi ve Mehmet Ragıp Yıldırım,Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, CHP İlçe Başkanı Remzi Taylan, Viranşehir Eski İlçe Emniyet Müdürü Esat Uğur, Hastane Başhekimi Dr.İlhan Erkan, Ziraat Odası Başkanı Bahri Ekinci, İlçe Tarım Müdürü Sıraç Yolcu, Viranşehir Zahireciler Borsa Dernek Başkanı Remzi Atan, Viranşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Yazmacı, AK Parti Viranşehir Eski İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım,Milli Eğitim Şube Müdürü Zeydan Kurt, Viranşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Ekinci, Belediye Meclis üyesi Eyyüp Öztürk,Nüfus Müdürü Faysal Turan ile kurum müdürleri katıldı. Görevi boyunca etkin çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmalarda destek veren ve gayret gösteren ilçe yöneticilerine teşekkür eden İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Onur Can, özverili çalışmalarını Bursa’da da devam ettireceğini söyledi. Viranşehir’de görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti İfade eden Onur Can, herkesten hakkını helal etmelerini istedi. Kaymakam Ömer Dereci ise, özverili çalışmalarından dolayı Komutan Onur Can’a teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi.


Komutan Onur Can’la en az bir yıl daha çalışmak istediğini fakat kısmet olmadığını belirten Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Yüzbaşı Onur Can’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Belediye Başkanı Salih Ekinci, Başsavcı vekili Abuzer Furkan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan, ilçede yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Onur Can’a birer teşekkür plaketi verdi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:39
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