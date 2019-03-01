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Virajı alamayınca otomobile çarptı: 4 yaralı

Gaziantep’te virajı alamayan otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı.

01 Mart 2019 Cuma 18:55
Virajı alamayınca otomobile çarptı: 4 yaralı

Gaziantep’te virajı alamayan otomobil, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep Şehitkamil Oto sanayi sitesi önünde meydana gelen feci kazada, şehir merkezinden Şehitkamil Oto Sanayi Sitesi yönüne doğru hareket eden ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen an M.Y. idaresindeki 07 JG 716 plakalı otomobil, virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Z.A.’nın kullandığı 27 BMS 26 plakalı otomobile yandan çarptı.


Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken yaşanan kaza anı ve hemen sonrası çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.


Kaza sonrası yol savaş alanına dönerken polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:55
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