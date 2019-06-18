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Virajı alamayınca karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’da bir araç, virajı alamayarak karşı yönden gelen araçla çarpıştı.

18 Haziran 2019 Salı 19:51
Virajı alamayınca karşı yönden gelen araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun’da bir araç, virajı alamayarak karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Araçlardan birinin alev aldığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Giresun’un Tirebolu ilçesi ve Doğankent beldesini birbirine bağlayan karayolunun Kuzgun köyü mevkiinde Ahmet Tırınk idaresindeki 16 ABM 11 plakalı araç, aşırı hızla girdiği virajı alamayarak karşı yönden gelen 33 EDF 05 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan biri alev aldı. Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Durumunun ağır olduğu belirtilen Ahmet Tırınk kaldırıldığı Tirebolu Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, yanan aracın sürücüsü Uğur Uzun ise Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikat başlattığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:51
  1. doğa

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