0553 313 94 23

Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan ve palmiyeye çarparak durabilen otomobilde 1 kişi sıkışarak yaralandı.

06 Ağustos 2019 Salı 14:08
Virajı alamayan sürücü palmiye ağacına çarpıp araç içinde sıkıştı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan ve palmiyeye çarparak durabilen otomobilde 1 kişi sıkışarak yaralandı.Sürücünün araç içinde sıkıştığı kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Araç içinde sıkışmış halde bulunan kadın, aracı kendisinin kullanmadığını, kullanan arkadaşının kazadan sonra olay yerinden ayrıldığını iddia etti.


Kaza Side-Kumköy yolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki 07 AGJ 700 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağ tarafındaki kaldırıma ardından da refüjde bulunan palmiyeye çarptı.


Kazada, otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Lale Özdemir ve Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.Kazayı gören vatandaşların kazadan saniyeler sonra ulaştığı aracın içinde sıkışmış halde yardım bekleyen Lali Özdemir, aracı kendisinin kullanmadığını arkadaşının kullandığını, kazanın ardından olay yerinden ayrıldığını iddia etti. Lale Özdemir, 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza anı kamerada


Diğer taraftan, kaza anı kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın Side istikametinden gelirken virajı alamayarak kaldırıma çarpması, yolun soluna yönelip refüje ve palmiyeye çarparak durması yer aldı.Güvenlik kamerasının bulunduğu işyerinin sahibi, aynı yerde maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü çok sayıda kazanın meydana geldiğini, yetkililerin alacağı önlemlerden çok sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Apartman boşluğuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı
    1. Apartman boşluğuna düşen keçiyi..
    2. Edremit’te bayram öncesi denetim
    3. Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı
    4. İstanbul'un tarih kokulu müzeleri..
    5. Restaurantta çıkan yangın paniğe neden..
    6. Üveyannesini öldüren cezaevi..
    7. Sarıhan: "Herkesin beğeneceği bir..
    8. Enerji Bakanı Dönmez: "Rum tarafı,..
    9. Adana'da 3 kişinin öldüğü trafik..
    10. Aydemir: ‘Erzurumspor’a destek olmak..
    11. Üç asırlık medrese yeni yüzüyle..
    12. Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan:" İhracatımız..
    14. Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı..
    15. BM'nin Libya planında ilk adım "Kurban..
    16. Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 4..
    17. Ali Babacan'ın hangi ittifakta yer..
    18. Kırıkkale'de alacak verecek kavgası: 1..
    19. Kurban satış yerlerinde ilaçlama..
    20. Gemlik’te yangın büyük ormana..
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'