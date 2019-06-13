Virajı alamayan patpat devrildi: 3 yaralı Siirt’te, patpat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Siirt’te, patpat diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirvan Çeltikyolu köyü istikametinde seyir halindeki Rıdvan Dineri yönetimindeki patpat aracı virajı alamayarak devrildi. Kazada, aracın içerisinde bulunan Tekin (17), Rıdvan (33), Seyithan Dineri (18) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ambulansıyla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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