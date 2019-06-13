Virajı alamayan otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin virajı alamayarak tepeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin virajı alamayarak tepeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Oymapıhar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Oymapınar istikametine gitmekte olan H.T.’nin kullandığı 15 DP 129 plakalı otomobil, Bucak Şeyhler Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak yolun solunda bulunan tepeye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü H.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan D.A., H.S. ve P.K. yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.